Circa 1890 gevangenen zijn zondag ontsnapt uit de gevangenis in het centrum van de hoofdstad van het West-Afrikaanse Sierra Leone, Freetown. Dit staat in de analyse van de betrokken autoriteiten die melding maken van de arrestatie van 23 ontsnapte gevangenen. Gewapende aanvallers voerden zondag aanvallen uit in Freetown, ook op de centrale gevangenis.