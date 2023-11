Hoe kwamen predikanten in het verleden tot de toepassing in hun preek? Die vraag onderzocht ds. G.W.S. Mulder, predikant in de Gereformeerde Gemeenten, de achterliggende jaren. Dinsdag promoveert hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „Het onderzoek heeft me bewuster gemaakt als het gaat om de ernst en de kracht van het Woord.”