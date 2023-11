Het Waterschap Limburg krijgt een boete van de provincie als het nogmaals zonder vergunning stukken grond afgraaft. In dat geval moet het waterschap iedere keer 18.000 euro betalen, plus een variabel bedrag dat afhangt van het aantal afgegraven meters grond. Dat staat in de zogeheten last onder dwangsom die de provincie Limburg het waterschap wil gaan opleggen.