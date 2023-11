De dramatische kabinetsformatie van 2021 staat menigeen nog vers in het geheugen. Partijen draaiden eindeloos om elkaar heen, namen elkaar de maat of legden onredelijke eisen op tafel. Uiteindelijk namen VVD, D66, CDA en ChristenUnie met lange tanden hun verantwoordelijkheid, maar niet nadat informateur Johan Remkes hen flink het mes op de keel had gezet.