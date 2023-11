VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt niet dat zij haar kiezers in de steek laat nu ze al voor de verkenning begonnen is, ervoor kiest om niet in een regering met de PVV te stappen. In Nieuwsuur sprak ze tegen dat het een onderhandelingstactiek is of dat ze hiermee een spelletje speelt, zoals critici binnen haar eigen partij en andere fracties menen. Ze denkt dat dit besluit de formatie „juist overzichtelijker maakt”.