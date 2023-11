Een christen voelt zich niet thuis in het land-van-Wilders

Veel Nederlanders zullen zich achter de oren gekrabd hebben, donderdagmorgen. Het stof daalt neer en dan word je wakker in een heel ander land, het land-van-Wilders. Nou ja, het land waarin 2,3 miljoen inwoners hebben gekozen voor meer-Wilders. Maar wat betekent dat voor die 8 miljoen andere kiezers? En voor die 750.000 mensen die op een christelijke partij stemden? Het antwoord is eenvoudig: in het land-van-Wilders voelen de meeste mensen zich niet thuis, al wonen ze er wél.