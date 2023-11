Een belangrijke opgave die na elke verkiezingen wacht, is het formeren van een kabinet dat qua samenstelling recht doet aan de wens van de kiezers. Veelal betrof dat in ons land een klus die redelijk voortvarend kon worden afgedaan, zeker in de tijd van de grote volkspartijen. Inmiddels is dat veranderd, zie de formaties voorafgaand aan de komst van Rutte III en Rutte IV.