Maatschappelijke organisaties vragen op de Dam om solidariteit

Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties houdt na de overweldigende verkiezingsoverwinning van de PVV vrijdagmiddag op de Dam in Amsterdam een ‘Samenkomst voor Solidariteit’. De manifestatie staat in het teken van tolerantie, bescherming van de rechtsstaat en gelijke rechten voor iedereen. De organisaties benadrukken dat het niet om een demonstratie gaat en roepen mensen op alleen met „een lichtje of kaars, liefde en zoveel mogelijk anderen” naar de Dam te komen.