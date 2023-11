Lastige formatiepuzzel begint: Bergkamp ontvangt fractievoorzitters

Na de onverwachte uitkomst van de verkiezingen, moeten politieke partijen in Den Haag kijken of er een meerderheidscoalitie te vormen is. Scheidend Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvangt vanaf 10.30 uur de beoogde fractievoorzitters van partijen om te praten over de verkiezingsuitslag en hoe nu verder met de kabinetsformatie. Het doel is een verkenner aan te stellen die zal onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er zijn. Alle ogen zullen gericht zijn op de PVV van Geert Wilders.