Meer dan duizend mensen hebben zich in Utrecht rondom het stadhuis verzameld om zich uit te spreken tegen uitsluiting. De actie is een reactie op de verkiezingsuitslag, waarin PVV met afstand de meeste stemmen heeft gekregen. In dubbele rijen kijkend naar elkaar als een soort erehaag en schouder aan schouder, roepen de demonstranten klappend: „You are not alone”.