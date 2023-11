Staatsbosbeheer gaat deze winter 360 edelherten afschieten in de Oostvaardersplassen, het beschermde Europese vogelreservaat in Flevoland. Ook worden 45 heckrunderen en tachtig konikpaarden uit het gebied gehaald. Uit de jaarlijkse najaarstelling is volgens de dienst gebleken dat er nu te veel grote grazers rondlopen in het natuurgebied.