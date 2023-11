De winnende partijen moeten in de jeugdzorg snel duidelijkheid bieden over „de koers en de financiële zekerheid in de sector”, vindt FNV Jeugdzorg na de grote verkiezingswinst van de PVV. „We hebben al té lang moeten wachten en de crisis in de jeugdzorg duldt geen verdere vertraging meer”, zegt bestuurder Maaike van der Aar.