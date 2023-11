In het aardbevingsgebied in Groningen is de PVV veruit de grootste. In de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Midden-Groningen haalt de partij respectievelijk 20,4 procent, 26,8 procent en 27,8 procent. In Het Hogeland is GroenLinks-PvdA de tweede partij, en in de andere gemeenten Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt.