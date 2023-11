Het CDA, dat naar verwachting twee derde van haar zetels verliest in de Tweede Kamer, ziet kiezers in alle tot nu toe getelde gemeenten weglopen. Vooral in Tubbergen, een bekend bolwerk van NSC-leider Pieter Omtzigt, verliest de partij veel stemmen. In Amsterdam blijft het verlies het meest beperkt, is op te maken uit de verkiezingsdienst van het ANP. Driekwart van de stemmen zijn geteld.