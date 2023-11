In Rucphen krijgt PVV meer dan de helft van de stemmen

Nergens in Nederland heeft de PVV zo’n grote overwinning geboekt als in het Brabantse Rucphen. Bijna 54 procent van de inwoners stemde op de partij van Geert Wilders, blijkt uit de eerste telling die de gemeente heeft doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De PVV was twee jaar geleden ook de grootste partij in Rucphen, toen met ‘slechts’ 30,9 procent van de stemmen. Ook toen was de PVV nergens zo populair als in Rucphen.