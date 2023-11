De PVV is met ruim 23 procent van de stemmen de grootste in Alphen aan den Rijn, zo blijkt uit de voorlopige uitslag via de Verkiezingsdienst van het ANP. Bij de verkiezingen van 2021 was de VVD nog de grootste, maar die partij levert nu ruim 7 procent van de stemmen in en komt uit op bijna een vijfde van de stemmen.