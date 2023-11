De PVV-fractie in de Tweede Kamer wordt waarschijnlijk verdubbeld en die aanvulling komt vooral uit de provinciale politiek. Volgens de exitpoll van Ipsos, in opdracht van NOS en RTL, krijgt de partij van Geert Wilders 35 zetels. Bij de eerste 35 namen op de kandidatenlijst van PVV staan 13 politici die in de Provinciale Staten zitten.