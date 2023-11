Het lijkt erop dat de SP de zevende verkiezing op rij verliest onder partijleider Lilian Marijnissen. Volgens de laatste exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL halveert haar partij bijna: van 9 naar 5 zetels. De laatste keer dat de socialisten bij de Tweede Kamerverkiezingen wonnen, was in 2006 onder Jan Marijnissen, de vader van de huidige partijleider.