Schiermonnikoog is opnieuw als eerste klaar met het tellen van de stemmen. GroenLinks-PvdA is op het eiland de grootste geworden met 25,7 procent van de stemmen, gevolgd door VVD (15,5 procent) en Nieuw Sociaal Contract (13,4 procent). Het aantal stemmen voor de PVV is op het eiland bijna verdubbeld.