De Verenigde Staten zeggen plannen voor een moord op een sikh te hebben verijdeld. Doelwit was volgens de Financial Times (FT) Gurpatwant Singh Pannun, die een zelfstandige staat voor de sikh wil. De VS denken dat India mogelijk betrokken was en hebben dat land om die reden gewaarschuwd, schrijft de krant. Een vergelijkbaar voorval in Canada leidde tot een diplomatieke rel.