De advocaten van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi zetten grote vraagtekens bij het moment waarop Taghi’s vorige advocaat Inez Weski is gearresteerd. Volgens hen was er geen enkele actuele aanleiding om Weski afgelopen april op te pakken en heeft het Openbaar Ministerie haar „laten bungelen” en is zij „al die tijd zwartgemaakt”.