De Britse luitenant Ron Johnson, veteraan van de Slag om Arnhem in 1944, is op 102-jarige leeftijd in het graafschap Essex overleden. Johnson was de laatste nog levende officier die meevocht in de Slag om Arnhem. Hij deed dienst bij het E Squadron, the Glider Pilot Regiment. Dat meldt Traces of War, onderdeel van de Stichting Informatie Wereldoorlog Twee.