De VVD van Dilan Yeşilgöz polariseert, vindt Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), door migranten de schuld te geven van alles wat misgaat in Nederland. Die crises - bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of asiel - zijn bovendien zelf veroorzaakt door de VVD, zegt Ouwehand in het NOS-verkiezingsdebat.