DENK piekert er niet over om in een coalitie te stappen met de PVV. Dat is een „no-go” zei DENK-lijsttrekker Stephan van Baarle in het NOS-slotdebat. DENK wil graag meebesturen, maar de partij staat pal voor de bestrijding van racisme en discriminatie. De PVV valt daarmee af. „Met de rest kunnen we spreken.”