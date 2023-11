Een op de vijf beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie is niet transparant genoeg over belastingafdracht. Dat zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in haar jaarlijkse Tax Transparency Benchmark, dit jaar onder 51 Nederlandse en 65 in de Europese Unie genoteerde bedrijven.