De Statenfracties van BBB en ChristenUnie in de provincie Zeeland willen niet dat er grote bovengrondse hoogspanningskabels en grote koeltorens komen als er twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd. In een brief aan Gedeputeerde Staten schrijven de twee fracties dat Zeeland, en dan in het bijzonder de gemeente Borsele, „een lelijk energielandschap” dreigt te worden.