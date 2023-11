De 51-jarige verdachte die zondagochtend is aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in het Utrechtse TivoliVredenburg, kende het slachtoffer vanuit de schoonmaakbranche. Eerder was al bekendgemaakt dat het slachtoffer, een 41-jarige man uit Utrecht, werkte bij het schoonmaakbedrijf waar het poppodium mee samenwerkt.