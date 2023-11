Tijgermug in heel Nederland, behalve Friesland en Groningen

De tijgermug is deze zomer in bijna heel Nederland aangetroffen, behalve in Friesland en Groningen. In Zeeland doken de muggen voor het eerst op, in Middelburg en Veere. In totaal zijn in 35 gemeenten in Nederland muggen bestreden, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die de stichting platform Stop Invasieve Exoten maandag heeft verspreid. De uit Azië afkomstige tijgermug kan allerlei virusziektes overdragen zoals knokkelkoorts en zika.