Onduidelijkheid rondom de vraag of Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) na de verkiezingen premier wil worden, heeft de steun voor hem in die rol doen afnemen. Dat meldt EenVandaag op basis van onderzoek onder ruim 30.000 leden van een eigen opiniepanel. Vond een meerderheid (58 procent) van ondervraagden hem in oktober nog acceptabel als premier, in november is dat gezakt naar een minderheid (45 procent).