De Jonge: verduurzaming woningen in steeds hoger tempo

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. In 2022 is het aantal woningen met energielabel A met 200.000 toegenomen, waarmee de teller op 2,3 miljoen woningen staat, zo blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Staat van de Volkshuisvesting 2023. „We verduurzamen de woningen in steeds hoger tempo op een dusdanige manier dat iedereen mee kan doen en daar moeten we mee doorgaan. Het fundament is gelegd en daarop bouwen we door”, zegt woonminister Hugo de Jonge.