Ongedocumenteerden ‘stemmen’ in aantal steden

Ongedocumenteerden, die geen stemrecht hebben, kunnen in een aantal steden toch naar een stemhok. Dit is een campagne vanuit diverse stichtingen, waaronder Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, die vinden dat ongedocumenteerden hun stem moeten kunnen laten horen. „De uitkomst van de verkiezingen heeft grote consequenties voor hun leefsituatie, maar zij hebben geen enkele inspraak”, zo is de reden achter de actie.