Geert Wilders vindt dat de VVD medeverantwoordelijk is voor het „omvallen” van streekziekenhuizen. „Het spijt me zeer, mevrouw Yeşilgöz”, spreekt hij de partijleider aan van de partij die al dertien jaar regeert. De PVV-voorman heeft het dan bijvoorbeeld over de locatie van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen, dat vanwege een personeelstekort alle spoedzorg naar Sittard-Geleen wil verplaatsen.