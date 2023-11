De aandelenkoersen op het Damrak gingen woensdag over een breed front omhoog, geholpen door een positieve start van de handel op Wall Street. Techinvesteerder Prosus maakte een koerssprong van 5,8 procent, goed voor de eerste plek in de AEX. Dat had te maken met een gunstig kwartaalrapport van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is.