Meerdere partijen in de Drentse Provinciale Staten zijn kritisch op gedeputeerde Jisse Otter, omdat hij drie weken na een brief van het Rijk over de voortgang van de plannen voor het landelijk gebied nog geen reactie hierop heeft. Otter (landbouw, BBB) zei tijdens een commissievergadering dat het een lange brief is en dat hij zich er daarom nog over moet buigen. „De brief is een worsteling.”