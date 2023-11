De douane heeft dinsdagavond een grote partij cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. Om hoeveel kilo het gaat, kan een woordvoerder van de douane niet zeggen. Maar volgens hem gaat het om „zeker meer dan honderden kilo’s”. Vanwege de vondst houden douane, politie en de marechaussee in de nacht van dinsdag op woensdag verscherpt toezicht in het havengebied.