De gemeente Den Haag staat positief tegenover een gesprek met het Louis Couperus Museum over de toekomst ervan. Maandag werd bekend dat het museum ter ere van de in Den Haag geboren Couperus vreest voor zijn voortbestaan, als zich geen nieuwe geldschieter aandient. Een woordvoerster van de gemeente Den Haag zegt dat de gemeente niet bekend was met die zorgen, maar „zeker bereid” is om die met het museum te bespreken.