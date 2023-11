Fugro stijgt op afwachtend Damrak na nieuwe doelen

Fugro behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers op het Damrak. De bodemonderzoeker maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag in Amsterdam nieuwe doelstellingen bekend voor de komende jaren. Het bedrijf wil onder meer de omzet laten groeien tot tussen de 3 miljard en 3,5 miljard euro in 2027, ten opzichte van het huidige niveau van 2,1 miljard euro. Ook wil het bedrijf 25 tot 45 procent van de nettowinst uitkeren als dividend. Het aandeel werd 2,5 procent hoger gezet en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap.