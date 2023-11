Een basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan in het Noord-Brabantse Oisterwijk is dinsdagochtend ontruimd nadat een verwarde man rond 08.00 uur naar binnen was gelopen en daar dreigende taal had geuit, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van Omroep Brabant. Mogelijk heeft hij een wapen bij zich. De leerkrachten en kinderen zijn veilig de school uit. De man is nog niet aangehouden.