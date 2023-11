Rijk investeert 6 miljoen in nieuw ov-systeem Zeeland

Het Rijk stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor een nieuw openbaarvervoerssysteem in Zeeland met opstappunten dicht bij huis en de plek van bestemming. Naast de vaste routes van bus, boot en trein, zet de provincie in op zogenaamd fijnmazig en flexibel vervoer, zoals de flextaxi, deelfietsen, deelauto’s en carpoolinitiatieven. Dat maakten minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat en de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas maandag bekend op een conferentie over bereikbaarheid in Amersfoort.