Boeing stijgt op terughoudend Wall Street na megaorder

Boeing stond maandag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de megaorder voor de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Luchtvaartmaatschappij Emirates bestelde op de luchtvaartshow van Dubai voor 52 miljard dollar aan vliegtuigen bij Boeing. Het concern ontving op de show ook orders van de maatschappijen SunExpress en FlyDubai. Ook is Boeing optimistisch over een mogelijke hervatting van de orders uit China. Het aandeel werd 3,4 procent hoger gezet kort na de opening van Wall Street.