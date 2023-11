MIND roept op tot behoud vrije artsenkeuze

MIND, de organisatie die opkomt voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), roept de politiek op om in het nieuwe regeerakkoord de vrije artsenkeuze te beschermen. Die houdt in dat je, behalve je eigen risico, alles vergoed krijgt als je een zogenoemde restitutiepolis hebt, naar welke gespecialiseerde dokter je ook gaat. Maar er zijn steeds minder zorgpolissen die in zo’n volledige vergoeding voorzien, juist als het gaat om ggz. Dat leidt volgens MIND zelfs tot discriminatie.