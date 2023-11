Op meer dan 5300 veebedrijven in Nederland is tot nu toe blauwtong vastgesteld. Dat blijkt maandag uit het overzicht van besmettingen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bijhoudt. In totaal 3902 besmettingen zijn in een laboratorium vastgesteld door bloed van een besmet dier te testen. Dierenartsen hebben 1449 uitbraken gediagnosticeerd op grond van kenmerkende symptomen bij zieke dieren.