Noodkreet Eindhovense burgemeester Dijsselbloem over asielopvang

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Eindhoven uit in een brief aan de gemeenten in het zuidoosten van Brabant een noodkreet over de opvang van vluchtelingen in de regio. Die is ver beneden de maat, blijft achter bij de opvang die voor dit jaar is afgesproken, stelt hij in zijn schrijven. Volgens Dijsselbloem is de regio rond Eindhoven „één van de slechtst presterende regio’s in het hele land” waar het gaat om het zorgen voor opvangplekken voor Oekraïners.