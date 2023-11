De Tweede Kamer is er zelf medeverantwoordelijk voor dat de regeldruk in de gezondheidszorg de afgelopen jaren is toegenomen. Dat was niet nodig geweest als parlementariërs niet bij elk incident om een spoeddebat hadden geroepen, zegt D66-leider Rob Jetten tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Hij kreeg bijval van VVD’er Dilan Yeşilgöz.