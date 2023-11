VVD-leider Dilan Yeşilgöz erkent dat de wooncrisis deels is ontstaan onder het leiderschap van haar partij. Dat zegt ze in het RTL-verkiezingsdebat, waar verschillende mensen in het publiek zaten die graag willen doorstromen naar een volgende woning. „Je moet concluderen dat dat nu niet lukt, en ik trek me dat aan”, zegt Yeşilgöz daarover.