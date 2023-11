Inwoners van de Italiaanse kustplaats Ladispoli, niet ver van Rome, hebben zaterdag urenlang hun huizen niet kunnen verlaten omdat een circusleeuw was ontsnapt. Het roofdier brak in de namiddag uit. Pas in de loop van de avond lukte het om hem te verdoven en terug te brengen naar het circus, zei burgemeester Alessandro Grando.