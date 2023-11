Politiek laat zorguitgaven stijgen en maakt geen harde keuzes

Als het deze verkiezingscampagne al over de zorg gaat, dan hebben de politici het weliswaar over de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg, maar die betaalbaarheid wordt door vrijwel alle politieke partijen vertaald in een - als het even kan - lagere zorgrekening voor Nederlanders. Niet in een lagere rekening voor de staatskas. De collectieve zorgkosten stijgen de komende jaren en harde keuzes om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, worden vermeden, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma’s en de doorrekening van een aantal daarvan door het Centraal Planbureau (CPB).