Op IJsland is vrijdagavond de noodtoestand uitgeroepen na een serie zware aardbevingen. In de nacht van vrijdag op zaterdag is volgens nieuwssite RUV ook besloten het plaatsje Grindavík, op zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Reykjavík, volledig te ontruimen. Na weken van aardbevingen vrezen de autoriteiten dat een vulkaanuitbarsting op de berg Thorbjörn aanstaande is.