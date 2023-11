Kristallnacht: haat op z’n zwartst

Het was de nacht van het gebroken glas. De nacht van onpeilbare angst, toen Joden vogelvrij waren. Toen politie en brandweer niet ingrepen als de Joden en hun bezittingen werden aangevallen. „Laat de partijleden zich uitleven”, had Hitler gezegd. Dat deden ze. Een orgie van geweld barstte los, die volgens naziminister Goebbels een welkome klap voor het „wereldjodendom” was. Haat op z’n zwartst, voor zover er in haat grijstinten bestaan. Een pogrom die door de overheid op touw werd gezet.