„Het is vreselijk dat wij vandaag bewaakt moeten worden; onze scholen, onze synagoges.” Mirjam Weitzner-Smuk heeft het tijdens de Kristallnachtherdenking niet alleen over de verschrikkingen die ze in 1938 overleefde, maar ook over het antisemitisme van nu. „Wie had zoiets gedacht na die vreselijke oorlog die wij meemaakten.”